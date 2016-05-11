الاحتلال يصدر (13) أمراً إدارياً بحقّ أسرى فلسطينيين

أصدرت سلطات الاحتلال (13) أمراً إدارياً بحقّ أسرى لمدد متفاوتة، تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتمديد.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، إلى أن من بين الأوامر الصادرة تسعة أوامر صدرت بحق أسرى قضوا أشهراً وسنوات قيد الاعتقال الإداري، بلا تهم محددة.

يذكر أن الأسرى الذين صدرت بحقهم الأوامر هم:

1. جودت أحمد مشعل، رام الله، 6 شهور تمديد

2. محمد ناجح سمارة، نابلس، 6 شهور أمر جديد

3. أحمد نجيب مفارجة، رام الله، 3 شهور أمر جديد

4. وسام وليد خشان، جنين، 6 شهور تمديد

5. إيهاب محمود مسالمة، الخليل، 6 شهور تمديد

6. محمد فاروق كميل، جنين، 3 شهور تمديد

7. محمد محمود نيروخ، الخليل، 4 شهور أمر جديد

8. عبد الرحمن خضر مسالمة، بيت لحم، 5 شهور تمديد

9. ثائر عرفات قاسمة، الخليل، 4 شهور تمديد

10. إياد سعيد عمرو، الخليل، 3 شهور تمديد

11. حلبي راضي حلبي، نابلس، 6 شهور تمديد

12. القسام أحمد الحج حمد، قلقيلية، 6 شهور تمديد

13. طارق أحمد أبو عرقوب، الخليل، 6 شهور أمر جديد