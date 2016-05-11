الاقتصاد: الألبان المتداولة في السوق الفلسطيني سليمة

نفت وزارة الاقتصاد الوطني صحة الأنباء التي تداولت مؤخراً في بعض وسائل الإعلام عن وجود منتج « لبن رايب » سعة 4.5 لتر من انتاج 18/4/2016-18/5/2016 غير صالح للاستهلاك في السوق الفلسطيني.

وذكر بيان لوزارة الاقتصاد اليوم الأربعاء، أن الإدارة العامة لحماية المستهلك قامت بسحب عينات من المنتج المذكور المتداول في السوق الفلسطيني وأيضا عينات من المنتج في داخل المصنع ضمن تواريخ الإنتاج المحددة وقد أثبتت الفحوصات المخبرية التي أجريت في مختبري بيرزيت ووزارة الصحة ان المنتج سليم وخالي من اي تلوث ميكروبي.

وطمأنت وزارة الاقتصاد الوطني المستهلك الفلسطيني بصحة وسلامة الألبان الفلسطينية المتداولة في السوق وهي تخضع للرقابة المشددة ويتم بشكل دوري سحب عينات للتأكد من التزامها بالمواصفة الفلسطينية داعية في الوقت ذاته وسائل الإعلام توخي الحذر في التعاطي مع اي معلومة بهذا الشأن والتأكد من مصادرها وبإمكان اي جهة تود الاطلاع على نتائج هذه الفحوصات مراجعة الإدارة العامة لحماية المستهلك.