تفاصيل مشروع تشغيل 10 آلاف خريج وعامل بغزة والذي يبدأ خلال 10 ايام

أعلن وزير العمل مأمون أبو شهلا عن مشروع لتشغيل 10 آلاف من الخريجين والعمال في قطاع غزة عبر فرصة عمل مؤقتة عبر عدة مراحل.

وقال أبو شهلا في تصريحات له اليوم إن المرحلة الأولى من تشغيل الخريجين والعمال ستبدأ خلال 10 أيام عبر تشغيل 2000 منهم في فرص عمل لمدة ستة شهور وبراتب 1000شيقل.

وذكر أنه سيتم تشغيل 2000 آخرين خلال شهرين وصولا لتوفير فرص عمل إلى 10 آلاف للخريجين والعمال، مشيرًا إلى أن إجمالي ميزانية المشروع تصل إلى 10 مليون شيقل بتمويل من حكومة التوافق وذلك التزامًا منها لتخفيف أزمة البطالة المنتشرة في القطاع.

وأوضح أبو شهلا أن وزارته وضعت أولويات لتشغيل الخريجين والعمال منها: إعطاء الأولوية لمن لم يحصل على بطالة سابقة، ومن يعيل أسرة، ومن كان وضعه الاقتصادي سيء جدًا.

وبين أن المشروع سيكون بالأساس لتشغيل الخريجين وسيتضمن توفير فرص عمل لعدد من العمال في بعض الوزارات.

ولفت أبو شهلا إلى أن الحكومة وافقت، أمس الثلاثاء، على هذا المشروع خلال اجتماعها الأسبوعي بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة بعد طلب تقدمت به وزارته.

الراي