الأسير ضرار أبو سيسي لم يرَ عائلته منذ خمس سنوات

تحرم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسير ضرار موسى أبو سيسي من زيارة عائلته منذ اختطافه من جمهورية أوكرانيا واعتقاله قبل خمسة أعوام.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة السجون كانت قد عزلت الأسير أبو سيسي انفرادياً لأربع سنوات، وأنهت عزله العام الماضي عقب خطوات احتجاجية نفّذها الأسرى.

ولفت إلى أن الأسير أبو سيسي متزوج ووالد لستة أبناء وبنات، وتحرمه سلطات الاحتلال من التواصل مع جميع أفراد عائلته.

يذكر أن الأسير أبو سيسي (46 عاماً)، من قطاع غزة، وهو محكوم بالسجن لـ(21) عاماً، ويقبع في سجن « ريمون ».