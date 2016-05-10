الاحتلال يفرض اجراءات عسكرية مشددة شمال رام الله

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، من إجراءاتها العسكرية على حاجز عطارة، ومدخل قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال احتجز عشرات المركبات على حاجز عطارة ومدخل النبي صالح، ودقق في هويات المواطنين.
14:59 - 16 أكتوبر 2018
13:38 - 13 أكتوبر 2018
09:54 - 06 أكتوبر 2018
09:01 - 16 أكتوبر 2018
08:03 - 09 أكتوبر 2018
17:06 - 10 أكتوبر 2018
09:07 - 08 أكتوبر 2018
08:31 - 14 أكتوبر 2018
09:06 - 18 أكتوبر 2018
23:39 - 07 أكتوبر 2018
14:08 - 17 أكتوبر 2018
10:14 - 10 أكتوبر 2018
09:37 - 13 أكتوبر 2018
16:30 - 13 أكتوبر 2018
22:26 - 14 أكتوبر 2018
13:07 - 06 أكتوبر 2018
20:29 - 06 أكتوبر 2018
12:15 - 08 أكتوبر 2018
12:17 - 08 أكتوبر 2018
19:18 - 08 أكتوبر 2018
19:59 - 08 أكتوبر 2018
15:33 - 09 أكتوبر 2018
13:47 - 10 أكتوبر 2018
14:05 - 13 أكتوبر 2018
09:51 - 15 أكتوبر 2018
14:48 - 15 أكتوبر 2018
13:59 - 18 أكتوبر 2018
20:08 - 05 أكتوبر 2018
22:51 - 05 أكتوبر 2018
12:57 - 06 أكتوبر 2018
11:34 - 05 أكتوبر 2018
16:01 - 05 أكتوبر 2018
18:46 - 05 أكتوبر 2018
08:59 - 07 أكتوبر 2018
12:15 - 07 أكتوبر 2018
12:28 - 07 أكتوبر 2018
16:52 - 07 أكتوبر 2018
18:25 - 10 أكتوبر 2018
19:53 - 11 أكتوبر 2018
09:13 - 14 أكتوبر 2018
13:58 - 17 أكتوبر 2018
11:59 - 18 أكتوبر 2018
21:40 - 18 أكتوبر 2018