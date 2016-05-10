الاحتلال يفرض اجراءات عسكرية مشددة شمال رام الله

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، من إجراءاتها العسكرية على حاجز عطارة، ومدخل قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال احتجز عشرات المركبات على حاجز عطارة ومدخل النبي صالح، ودقق في هويات المواطنين.