تعليق قرار رفع سعر المياه برفح‎

قررت مصلحة مياه بلديات الساحل تعليق قرارها القاضي برفع سعر تعريفة المياه برفح، الصادر عنها حتى إشعار آخر والوصول لحل توافقي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد، مساء اليوم، في قاعة الاجتماعات ببلدية رفح مع ممثلي الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في المحافظة، بحضور رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان ومدير مصلحة المياه منذر شبلاق ومدير مصلحة مياه رفح محمد العبويني وعضو المجلس التشريعي يونس الأسطل .

وأبدى أبو رضوان وممثلو الفصائل اعتراضهم القاطع على طريقة تمرير القرار دون مراجعة المؤسسات الوطنية والأهلية وإشراك المجتمع المحلي، مشددا على ضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية خاصة في القرارات المتعلقة بالصالح العام.

بدوره، استعرض شبلاق مبررات مصلحة المياه التي دفعتها لاتخاذ القرار برفع تعريفة المياه بنسب تصل إلى 50% على السعر المتعارف عليه.

وأكد شبلاق أن الاتصالات والمشاورات ستتواصل مع كافة المؤسسات الأهلية في محافظة رفح لوضعهم في صورة الوضع الذي تمر به مصلحة المياه للوصل إلى صيغة توافقية وحلول مرضية.