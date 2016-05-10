أبو ماضي: فتح معبر رفح ليومين لا يحل الأزمة الإنسانية

أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني د.كامل أبو ماضي أن فتح السلطات المصرية معبر رفح لمدة يومين فقط « بعد إغلاقٍ متواصل دام 85 يوماً » لا يحل الأزمة الإنسانية المُتفاقمة, كون أعداد المسجلين لدى هيئة المعابر والحدود بوزارة الداخلية تزيد عن ثلاثين ألف مسافر.

وقال أبو ماضي في تصريحٍ مُقتضب, نشره صباح اليوم على صفحته الشخصية « فيسبوك » : « غداً الأربعاء سيفتح معبر رفح لمدة يومين, وقد أعدت هيئة المعابر والحدود بالوزارة كشوف المسافرين، إلا أن فتح المعبر بهذه الطريقة لا يحل المشكلة ».

وناشد وكيل وزارة الداخلية السلطات المصرية بسرعة فتح معبر رفح بشكلٍ دائم، لافتاً إلى أنه الرئة التي يتنفس منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعا أبو ماضي كافة الجهات إلى ضرورة التدخل العاجل لفتح المعبر, تقديراً للظروف الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر منذ عدة سنوات.