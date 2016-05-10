هل فعلاً ستضرب المقاومة « تل أبيب » بعد 48 ساعة ؟

نشرت بعض المواقع على صفحاتها أن القائد العام لكتائب عز الدين القسام « محمد ضيف » أعطى تعليماته لعناصر المقاومة بضرب تل الربيع المحتلة خلال 48 ساعة في حال لم يرفع الحصار عن قطاع غزة.

وبعد متابعة الخبر من قبل « المجد الأمني » تبين أن هناك صفحات ومواقع صفراء تتبع لجهات مخابراتية هي من تقوم بنشر هذا الخبر مع العلم أنه لا أساس له من الصحة.

كما أن هذه الجهات المخابراتية قد قامت بتصميم صفحات إخبارية مشابهة لصفحات إخبارية فلسطينية مشهورة لتقوم بنشر مثل هذه الأخبار على تلك الصفحات، ليتبين للقارئ أو المتابع أن الخبر صادر عن جهة موثوقة.

والغريب في الأمر أن بعض المواقع الإخبارية الفلسطينية والصفحات الإخبارية المحايدة بدأت بتناقل الخبر دون التأكد من مصداقيته أو التأكد من الجهة التي تقف خلف الخبر.

وحول هذا الموضوع قال مصدر كبير في المقاومة لموقع « المجد الأمني » أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، مبيناً أنه لا يجب أن يصدق كل ما يقال على المواقع الاخبارية والصفحات الاجتماعية طالما أن المقاومة الفلسطينية لم تصرح به بشكل رسمي عبر ناطقها الرسمي أو عبر مواقعها الرسمية.

وتابع المصدر المقاوم أنه يجب على أبناء شعبنا الفلسطيني أن يكونوا على درجة أكبر من الوعي بهذه الإشاعات والحفاظ على عدم المساعدة في ترويجها ونشرها مؤكداً أنه يجب استقبال الأخبار من القنوات الرسمية.

ومن هنا فإننا في موقع « المجد الأمني » ننوه إلى أبناء شعبنا أن هدف هذه الإشاعات هو إثارة البلبلة والرعب في نفوس المواطنين وزعزة الأمن وأن من يقف خلف هذه الإشاعات هي جهات مخابراتية تعمل لأجندة خارجية.





