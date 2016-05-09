إدارة سجن النقب تماطل في علاج الأسير محمد السعودي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الاثنين، أن إدارة سجن النقب تماطل بشكل متعمد لا أخلاقي ولا إنساني في تقديم العلاج للأسير المصاب محمد السعودي من مخيم بلاطة قضاء نابلس والمعتقل إداريا منذ 20 أكتوبر من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أن الأسير السعودي تعرض لإصابة برصاصة مطاطية في أصبع قدمه الأكبر قبل أسبوعين من اعتقاله، ونقل على إثرها لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج، وأجريت له عملية زراعة بلاتين.

وأضافت الهيئة انه عند إعتقاله تعمد الجنود على تركيز الضرب والإعتداء على مكان إصابته، وثنى أحد الجنود البلاتين مما سبب أوجاع وآلام مستمرة للاسير السعودي، وانه لا زال ينتظر موعده عند الطبيب حتى يتم تقديم العلاج له، علما أنه أنهى الست الشهور التي أعطيت له وهو الآن يقضي مثلها بعد تجديد الإداري له.