فيديو: ريال مدريد ينتزع المركز الثاني من جاره أتلتيكو

انتزع ريال مدريد المركز الثاني من جاره أتلتيكو بعد الفوز 3-2 على ضيفه فالنسيا اليوم الأحد ضمن المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق أهداف ريال مدريد كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو (26 و59) والفرنسي كريم بنزيمة (42)، في المقابل سجل لفالنسيا رودريغو مورينو (55) وأندري غوماز (81).

ورفع ريال مدريد رصيد إلى 87 نقطة بفارق نقطة ليحافظ على فرصة المنافسة على اللقب مع منافسه برشلونة المتصدر. بينما ظل فالنسيا في المركز 11 بـ44 نقطة.

وعزز رونالدو مركزه الثاني على لائحة ترتيب الهدافين برصيد 33 هدفاً.

وسيكون ريال مدريد أمام فرصة للفوز بلقب الليغا في حال فوزه في المرحلة الأخيرة على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا وتعثر المتصدر برشلونة الذي يحل ضيفاً على غرناطة.