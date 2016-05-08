ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

آخر ما قاله الشيخ رائد صلاح قبيل دخوله سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 17:10 - 08 مايو 2016
الشيخ رائد صلاح الشيخ رائد صلاح
مشاركة

وصل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية داخل الخط الأخضر ، الأحد ، الى سجن بئر السبع لتنفيذ فتة عقوبته بالسجن لمدة تسعة أشهر .

 

وقال الشيخ صلاح لدى وصوله الى بوابة السجن : أن الاعتقال داخل السجن لن يثنيه عن مواصلة الدفاع عن المسجد الاقصى المبارك .

 

وأوضح أنه خلال فترة محكوميته سيحاول التفكير داخل السجن من أجل بناء تصور عملي للمرحلة القادمة ، مؤكداً على سقوط الحلم الذي تحلم به دولة الاحتلال .

 

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد قضت في 18 أبريل/ نيسان الماضي، بسجن صلاح، لمدة 9 أشهر، بتهمة التحريض على العنف ، خلال خطبة ألقاها في مدينة القدس الشرقية قبل 9 سنوات.

متعلقات