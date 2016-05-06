مطالبة بالكشف عن الفيديو الذي يوثق استشهاد « أبو اسماعيل »

توجه النائبان أحمد الطيبي، والمحامي أسامة سعدي، العربية للتغيير- القائمة المشتركة، برسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة الصهيونية ايحاي مندلبليط، طالباه فيها بالكشف عن الفيديوهات التي وثقّت عملية استشهاد الشقيقين على حاجز قلنديا على يد رجل حراسة، والتي ترفض شرطة الاحتلال والجهات المختصة الكشف عنها.

وكان الشقيقان مرام وإبراهيم أبو اسماعيل من قطنة، قد تعرضا لعملية اعدام ميدانية في حاجز قلنديا الأسبوع الماضي، وادعت شرطة العدو أن أفراد شركة الأمن الخاصة المتواجدة في حاجز قلنديا هم من أطلقوا النيران باتجاه الشقيقين، مقرة بوجود شبهات بإطلاق النار خلافا للتعليمات والأنظمة وعليه تم فتح تحقيق في الحادث في وحدة التحقيق في الشرطة.

وترفض شرطة العدو نشر الفيديوهات التي توثق عملية إطلاق النار على الشقيقين، وتم اصدار أمر بمنع النشر في هذه القضية والتحقيق الجاري حول ملابساتها.

وطالب النائبان في رسالتهما، المستشار القضائي، بإعطاء الأوامر بفتح تحقيق فوري للكشف عن الأسباب التي أدت الى استشهاد مرام وإبراهيم دون أن يشكلا خطراً على حياة أحد، وفقا لما أفاد به شهود عيان تواجدوا في الحاجز، بعكس ادعاءات قوات الاحتلال التي ترفض الكشف عن الفيديوهات التي توثق إطلاق النار على الأخوين أبو اسماعيل« .

وشدد النائبان على أنها ليست الحادثة الأولى التي يحصل فيها إطلاق النار دون أن يشكل أحد أي خطر، كما أن التساهل في تطبيق العقوبات وعدم القيام بتحقيقات جدّية تؤدي إلى تكرار هذه التجاوزات الخطيرة، لذلك فان »على الشرطة نشر الفيديوهات التي توثق حقيقة ما حصل في حاجز قلنديا بشكل فوري لتنهي كل النقاش والادعاءات المتناقضة، وأن اصرار الشرطة على اخفاء الفيديوهات يؤكد صحة ادعاء شهود العيان".

وأكد النائبان أنهما سيتابعان هذه القضية ومجريات التحقيق حتى كشف الحقيقة وفضح التجاوزات الخطيرة وعمليات الاعدام الميدانية وازهاق أرواح الأبرياء دون ذنب أو محاكمة.