مان يونايتد يخطط لخطف نجم الروخي بلانكوس

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، للتعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد الأسباني.

وذكرت وسائل إعلام أن مانشستر يونايتد مستعد لدفع الشرط الجزائي للاعب والذي يقدر بـ63.1 مليون جنيه إسترليني.

وقاد الدولي الفرنسي، الروخي بلانكوس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدف التأهل في مرمى بايرن ميونيخ الألماني.

من ناحية أخرى كان المانيو يريد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، إلا أن إدارة الأخير تقدمت بعقد جديد لصاحب الـ31 عاما ما أجبر اليونايتد على البحث عن لاعب آخر.

ويرى النادي الإنكليزي في غريزمان حلا لعلاج مشاكل العقم التهديفي التي عانى منها الشياطين الحمر هذا الموسم.

وسجل غريزمان 31 هدفا في جميع المسابقات التي شارك فيها مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم.