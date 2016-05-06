مصر تستلم أولى شحنة غاز طبيعي مسال روسية

أفادت شركة « روس نفط » الروسية، بأنها وردت أول شحنة في تاريخها من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر، ضمن شروط عقدها المبرم مع الشركة القابضة المصرية للغاز الطبيعي « إيجاس ».

وذكرت « روس نفط » في بيان صحفي الجمعة 6 مايو/أيار: « تم تسليم المنتج إلى ناقلة »غولارايس« الواقعة في ميناء عين السخنة المصري، بموجب العقد الموقع بين الشركتين في أغسطس/أب من عام 2015 ». دون أن تتطرق الشركة إلى ذكر حجم أو وزن الشحنة.

وأضاف البيان: « هذه الخطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ تشغيل أنشطة (روس نفط)، النتائج المرحلية تظهر مستوى عال من الكفاءة لنشاطات الشركة التجارية ».

وأكدت الشركة أن « التغيرات الهيكلية في السوق العالمية لتجارة الغاز الطبيعي المسال، التي أدت إلى نمو حجم التداولات الفورية، تفتح آفاقا واسعة لتعزيز الاتفاقات التجارية للشركة ».

وتابعت الشركة الروسية في بيانها: « أن مزيج العقود الفورية والعقود طويلة الأجل، يسمح لـ »روس نفط« في المستقبل، برفع الفعالية الاقتصادية للصفقات إلى أعلى مستوى ممكن، مع ضمان قنوات مستقرة لتصدير الغاز الطبيعي المسال ».

يذكر أن هذه الشحنة هي الدفعة الأولى من أصل خمس دفعات من الغاز الطبيعي المسال التي ستسلمها روسيا إلى مصر، في إطار العقد المبرم بين « روس نفط » الروسية، و« إيجاس » المصرية، علما أن الشركة الروسية لاتنتج الغاز الطبيعي المسال بنفسها، وهذه الشحنة تم شراؤها من السوق الفورية العالمية.

وكانت الحكومة المصرية وافقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على استيراد منتجات نفطية وشحنات غاز مسال من شركة « روس نفط »، أكبر منتج للنفط في روسيا، بتسهيلات في السداد تصل إلى 90 يوما.

ويشار هنا إلى أن « روس نفط » تعد من كبرى شركات النفط في العالم من حيث حجم الإنتاج، البالغ 5.2 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وتطمح مصر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب الداخلي المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة. وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها « BP » و« BG » البريطانيتان و« إيني » الإيطالية.

المصدر: « تاس »