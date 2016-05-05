مستوطن يعتدي على رئيس بلدية الخليل

اعتدى مستوطن في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل اليوم الخميس، بالشتم على رئيس بلدية الخليل داود الزعتري، أثناء اطلاعه القنصل الهولندي « بيتر موليما » والوفد المرافق على انتهاكات الاحتلال.

واعتبر الزعتري التهجم عليه من قبل المستوطنين ونعته بألفاظ بذيئة، هو تجسيد عملي لسياسة حكومة الاحتلال التي تحاول بكل الطرق قض مضاجع المواطنين الآمنين وتهجيرهم لتوسيع المستوطنات. واستمع الزعتري والوفد المرافق للمواطنين عن معاناتهم اليومية التي يواجهونها من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وكان رئيس البلدية، قد استقبل القنصل الهولندي في مكتبه قبل مرافقته الى البلدة القديمة في جولة ميدانية، وشرح له الاوضاع في الخليل، مبيناً انتهاكات الاحتلال اليومية في البلدة القديمة والعقبات التي يضعها الاحتلال امام المواطنين وأمام طواقم البلدية خلال عملها وتقديم خدماتها للمواطنين. وشرح الزعتري، المشاريع التي تعمل عليها البلدية من اجل تطوير المدينة، مبيناً الشراكات الخارجية مع مدن أوروبية مختلفة التي من شأنها خلق افاق تعاون وتبادل الخبرات التي تُسهم في تطوير أداء العمل وزيادة المشاريع في المدينة في ظل عقبات الاحتلال المستمرة أمام تطوير المدينة .

بدروه، قال القنصل الهولندي: « إنه سيسعى لدعم المدينة وبلديتها في المجالات اللازمة »، مشيرا الى انه لم يتوقع ان يكون الوضع على ما هو عليه وبهذا الشكل في البلدة القديمة بمدينة الخليل، معبرا عن اسفه عقب ما سمعه من المواطنين عن معاناتهم اليومية ومشاهدته المحال التجارية المغلقة بسبب الاحتلال ومستوطنيه.