الاحتلال يقصف رفح وخانيونس والبريج بالصواريخ والمدفعية

استشهدت مساء الخميس، المواطنة زينة العمور 50 عاماً بعد إصابتها بشظايا قذيفة مدفعية الإسرائيلية أطلقتها تجاه منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال « الإسرائيلي » سلسلة غارات في مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة وبمنطقة البريج وسط القطاع فيما أطلقت المدفعية الإسرائيلية المتمركزة على طول الحدود الشرقية قذائف مدفعية تجاه بيت حانون شمال القطاع.

وقال مراسلنا أن المواطنة زينة العمور 50 عاماً استشهدت بشظايا مدفعية إسرائيلية أطلقت تجاه منطقة الفخاري شرق خانيونس، فيما أصيب شابٌ أخر في القصف وقد وصفت إصابته بين طفيفة ومتوسطة.

ويأتي التصعيد « الإسرائيلي » في ظل الحديث عن استجابة الأطراف المعنية بالعودة للهدوء وعدم تصعيد الأوضاع الأمنية لتجنيب القطاع عدواناً « إسرائيلياً » جديداً، كما جاء على لسان السفير القطري محمد العمادي.

وأضاف مراسلنا،: « إن طائرات الاحتلال استهدفت مناطق مفتوحة بمنطقة أبو الروس شرق رفح (أراضي زراعية) بثلاثة صواريخ من نوع اف 16 دون أن يبلغ عن وقوع اصابات، فيما قصفت الطائرات منطقة الفخاري بخانيونس جنوب القطاع.

وأشار مراسلنا إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منطقة »أبو حلاوة« جنوب القطاع بصاروخ من نوع أف 16 ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

من جهته قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: »إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت 4 أهداف تابعة لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

وأضاف: « الأنفاق على حدود غزة تعتبر خرق للسيادة »الاسرائيلية"، محملاً حركة حماس المسؤولة الوحيدة عن هذه الأعمال.

وأكد أن جيش الاحتلال سيواصل التحرك لتدمير الأنفاق الهجومية على حدود غزة، مشيراً إلى أن الهدوء ومواصلة سير الحياة الطبيعية يعتبران مصلحة مشتركة وسنسعى لبقائهما وفقاً لقول أدرعي.

ومن الجدير ذكره أن الحدود الشرقية لقطاع غزة وخاصة شرق رفح وشرق غزة تشهد توتراً عسكرياً خطيراً يعتبر الأول منذ إعلان وقف إطلاق النار عام 2014 بين المقاومة والاحتلال، حيث تتوغل آليات الاحتلال في المناطق الشرقية وتقوم بعمليات حفر بحثاً عن الانفاق الأمر الذي دفع المقاومة للتصدي للتوغلات بقذائف الهاون.















