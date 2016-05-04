جبر: مصير القتلة محتوم امام القضاء والعدالة

قال النائب العام في غزة اسماعيل إن مصير القتلة محتوم أمام القضاء والعدالة وأنه يتابع شخصيًا قضايا الرأي العام التي تمس أمن المجتمع.

وطالب جبر خلال استقباله لوفد عائلة المجني عليه حماد دغمش الأربعاء، القضاء الفلسطيني بسرعة إجراءات التقاضي في الجنايات الخطرة.

وبين المستشار جبر أن الجميع سواسية أمام القانون والعدالة والذي يطبق دون استثناء لأحد، معبرًا عن تقديره لموقف العائلة المسؤول في حالة الانضباط لنيل حقوقها وضمان إجراء المحاكمة العادلة لمن تثبت إدانته بارتكاب جناية القتل.

وطالب وفد عائلة دغمش تنفيذ الحكومة عقوبة الإعدام بحق قاتل ابنها حماد بأسرع وقت، مشيدةً بأنهاء النيابة التحقيقات الابتدائية مع القاتل.

يشار إلى أن النيابة أنهت تحقيقاتها واتهمت المجرم خلال 24ساعة بالقتل قصدًا وحمل سلاح بمناسبة غير مشروعة وتدقق الملف بكافة تفاصيله لإيداعه امام القضاء وبدء المحاكمة.