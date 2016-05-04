لجنة الأراضي تعلن موعد تسجيل أراضي مشاريع الإسكان

أعلنت اللجنة العليا للأراضي، اليوم الأربعاء، أن الثامن من مايو / أيار موعد البدء في إجراءات تسجيل أراضي مشروع إسكان ذوي الدخل المحدود.

وأوضحت اللجنة العليا في بيان وصل لـ« وكالة فلسطين اليوم الإخبارية » نسخة عنه، أن آخر موعد لإبداء الرغبة في التنازل عن قطعة الأرض المقترع عليها في الجمعيات الإسكانية هو مساء يوم الخميس 12/5/2016، مشيرةً إلى أن من ينسحب من الجمعية لن يحق له المشاركة في المرحلة القادمة من المشروع، وذلك استكمالاً لإجراءات الجمعيات التي اقترعت ورست عليها مقاسم في مشروع إسكان ذوي الدخل المحدود.

وأضافت اللجنة، أنه سيبدأ استقبال طلبات الانسحاب ابتداء من يوم الأحد 8/5/2016 وذلك عبر تقديم طلب خطي موقع من كافة أعضاء الجمعية يؤكد فيه الانسحاب.

وشددت اللجنة على أنه لن يقبل أي طلب انسحاب بعد تاريخ 12/5/2016، وستعتبر كافة الجمعيات سارية، وسيتم إصدار شهادات تسجيل والخصم من المستحقات كل حسب حصته في الجمعية.

كما أوضحت اللجنة العليا للأراضي أنه بإمكان رؤساء الجمعيات الحصول على طلب تفويض باستكمال الإجراءات عبر موقع الحاسوب الحكومي « الحساب الموحد » وذلك ابتداء من 8/5 حتى تاريخ 12/5/2016.

وطالبت اللجنة من الموظفين التوقيع على طلب التفويض وإرفاق صور عن البطاقة الشخصية لكل موظف مشترك في الجمعية، مؤكدة على أن شهادة التسجيل « الطابو » ستكون لكل مشترك في الجمعية حسب حصته .

كما بينت، أنه سيتم استقبال طلبات استكمال إجراءات الجمعيات عبر جدول زمني لكل الجمعيات سيعلن عنه يوم الخميس الموافق 12/5/2016 .