إطلاق نار تجاه قوة عسكرية إسرائيلية شرق مدينة غزة

أفادت مصادر أمنية، بإطلاق النار تجاه قوة عسكرية للاحتلال الاسرائيلي، متمركزة على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وأوضحت المصادر لـ« فلسطين اليوم الإخبارية »، أن « القوات الإسرائيلية ردت على إطلاق النار، بفتح نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف تجاه أراضي المواطنين، على الشريط الحدودي شرق مدينة غزة ».

وفي ذات السياق، أشارت المصادر إلى أن « جيش الاحتلال شرع بإخراج أدوات للتنقيب عن الأنفاق من خارج الحدود إلى داخلها بحماية عسكرية مكثفة ».

ولفت إلى مواصبة جيش الاحتلال الحفر على الشريط الحدودي، للبحث والتنقيب عن أنفاق المقاومة.