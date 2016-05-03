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اتهام رجل بمحاولة الهجوم على معبد يهودي في فلوريدا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 05:34 - 03 مايو 2016
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ذكرت وثائق قضائية أن رجلا من جنوب فلوريدا مثّل أمام قاض اتحادي في ميامي، بتهمة السعي لاستخدام سلاح دمار شامل في معبد يهودي بمنطقة أفنتورا في فلوريدا.

وألقت السلطات القبض على جيمس مدينا (40 عاما)، وهو من هوليوود في فلوريدا، يوم الجمعة، نتيجة عملية سرية، بعدما حاول استخدام مادة متفجرة أبطلت السلطات مفعولها.

وشرع مكتب التحقيقات الاتحادي في مراقبة الرجل، بعدما بدأ التعبير عن آراء معادية للسامية، وأبدى رغبة في مهاجمة معبد خلال محادثة. وبدأ المكتب تحقيقا في أواخر آذار/ مارس.

وذكرت الوثائق إن عملاء سريين علموا أنه رغب في تلفيق « آثار » في مسرح الهجوم تنسبه خطأ إلى تنظيم الدولة.

وقالت متحدثة باسم مكتب وزير العدل في المنطقة الجنوبية بفلوريدا إن شخصا اعتقل في قضية « مرتبطة بالأمن القومي » يوم الجمعة، لكن لا يوجد تهديد للسلامة العامة في الوقت الراهن.

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