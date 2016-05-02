جودة البيئة: 52% من شاطىء قطاع غزة ملوث

قالت سلطة جودة البيئة الفلسطينية أن تلوث شاطئ قطاع غزة بلغ حوالي 52% من طول الشاطئ، وكانت نسبة التلوث شاطئ محافظة غزة هي الأعلى وبلغت حوالي 90%، وبدرجة أقل محافظة الوسطى بنسبة 44%، فيما طال التلوث أجزاء أقل من محافظات شمال غزة وخانيونس ورفح، ويظهر تفاصيل ذلك في الخارطة المنشورة على موقع سلطة جودة البيئة.

وعزت جودة البيئة سبب التلوث حصريا لتدفق ما يزيد على المائة ألف متر مكعب يوميا (100,000 م3) من مياه الصرف الصحي غير المعالج أو المعالج جزئيا إلى شاطئ البحر.

من جانبه طالب المهندس كنعان عبيد رئيس سلطة جودة البيئة الحكومة الفلسطينية والبلديات إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة، والعمل الجاد من أجل حماية الشاطئ من التلوث، كما دعا م. عبيد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية برفع الحصار وتوفير الكهرباء لقطاع غزة.

وجاءت هذه النتائج حسب التحاليل ونتائج المراقبة و الفحص المخبري وحسب المواصفة الفلسطينية لمياه شواطئ الاستحمام الذي نفذته سلطة جودة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة وبمساعدة الدفاع المدني الدورة الأولى من فحص ومراقبة جودة مياه الشاطئ لموسم اصطياف 2016 وهي دورة شهر ابريل.





