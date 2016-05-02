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مشروع قانون « إسرائيلي » يُطالب بضم مستوطنات الضفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:22 - 02 مايو 2016
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ذكرت صحيفة « يديعوت أحرنوت » العبرية أن ما يسمى وزيرة  القضاء « الإسرائيلية » اييلت شكيد، تنوي دفع مشروع قانون لتطبيق القانون الساري داخل « إسرائيل » على المستوطنين في الضفة الغربية.

وبيّنت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن « القانون يعني ضم الضفة الغربية عمليًا، وخلق منظومة قوانين مختلفة للمستوطنين والفلسطينيين، الذين تسري عليهم القوانين العسكرية ».

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أقوال « شاكيد » وردت خلال خطاب ألقته، أمس الأحد، أمام « المنتدى القانوني لأرض إسرائيل وعشية طرح المشروع أمام لجنة القانون البرلمانية ».

وكان النائبان اليهوديان « أوريت ستروك » و« ياريف ليفين »، قدما مشروع القانون خلال الحكومة السابقة برئاسة نتنياهو، وطالبا بتطبيق القوانين « الإسرائيلية » في المستوطنات، إلا أن  نتنياهو قرر تجميد المشروع بعد معارضة المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية « يهودا فاينشتاين ».

ويُحدد مشروع القانون بأن كل قانون يسنه الكنيست « الإسرائيلي »، سيسري على مستوطنات الضفة الغربية، بواسطة أمر عسكري يصدره قائد المنطقة في جيش الاحتلال.

وجاء في مشروع القرار أن مئات آلاف المستوطنين « الإسرائيليين »، الذين يعيشون في الصفة الغربية يصوتون للكنيست، لكن حياتهم لا تدار حسب قوانين الكنيست، وإنما بواسطة أوامر يصدرها قائد المنطقة الوسطى.

وحسب المزاعم العبرية فإن الكثير من « القوانين الهامة »، مثل خدمات الصحة والإنقاذ، وتسهيل وصول المعاقين وجودة البيئة « لا تسري في تلك المناطق ».

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