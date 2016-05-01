اعتقالات المقدسيين في نيسان هي الأعلى منذ بداية العام 2016

تشير الإحصائية الشهرية الصادرة عن لجنة أهالي الأسرى في القدس المحتلة بأن سلطات الاحتلال شنت حملات اعتقال شرسة خلال شهر نيسان طالت 213 مقدسيا و مقدسية، من كافة أنحاء المدينة المقدسة، تركزت في العيسوية و البلدة القديمة، وتعتبر الأعلى منذ بداية العام 2016.،

وقد نفذ جنود الاحتلال و القوات الخاصة معظم الاعتقالات من داخل المنازل بعد اقتحامها و تفتيشها و مصادرة مقتنيات من أصحابها، فطالت 131 مقدسيا من منازلهم و 82 اعتقلوا ميدانيا من الشوارع، فيما أبعدت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 60 مقدسيا عن المسجد الأقصى المبارك من ضمنهم نساء و رجال مسنون وأطفال.