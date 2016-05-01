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213 مقدسياً اعتقلوا من ضمنهم 60 قاصراً

اعتقالات المقدسيين في نيسان هي الأعلى منذ بداية العام 2016

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:01 - 01 مايو 2016
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تشير الإحصائية الشهرية الصادرة عن لجنة أهالي الأسرى في القدس المحتلة بأن سلطات الاحتلال شنت حملات اعتقال شرسة خلال شهر نيسان طالت 213 مقدسيا و مقدسية، من كافة أنحاء المدينة المقدسة، تركزت في العيسوية و البلدة القديمة، وتعتبر الأعلى منذ بداية العام 2016.،

وقد نفذ جنود الاحتلال و القوات الخاصة معظم الاعتقالات من داخل المنازل بعد اقتحامها و تفتيشها و مصادرة مقتنيات من أصحابها، فطالت 131 مقدسيا من منازلهم و 82 اعتقلوا ميدانيا من الشوارع، فيما أبعدت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 60 مقدسيا عن المسجد الأقصى المبارك من ضمنهم نساء و رجال مسنون وأطفال.

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