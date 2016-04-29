64 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة وغزة

أُصيب 64 شابًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة (الـ 212 لانتفاضة القدس)؛ خلال مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبّان الفلسطينيين في 12 نقاط تماس بالضفة الغربية والقدس المحتلتيْن وقطاع غزة.

وأفادت "قدس برس" أن مواجهات اندلعت في بلدتي العيزرية وأبوديس (شرقي القدس)، تخلّلها تواجد فرق القنّاصة واعتلائها أسطح المنازل، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والصوت والأعيرة المطاطية باتجاه الشبّان الذين قاموا برشقهم بالحجارة.

وأوضحت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" أن خمسة شبّان أُصيبوا بالرصاص المطاطي "تم نقلها للعلاج في المشافي الفلسطينية"، و15 بحالات اختناق "عولجت ميدانيًا"، خلال المواجهات شرقي القدس.

وأشارت إلى أن "مواجهات محدودة" اندلعت في باحات المسجد الأقصى، ما بين المصلّى القبلي وباب المغاربة، دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات، وانتهى الحدث باعتقال ثمانية شبّان واحتجاز العشرات في مركز "القشلة" (تابع للشرطة الإسرائيلية غربي القدس).

واستهدف الشبّان الفلسطينيون القطار التهويدي الخفيف بالحجارة أثناء مروره في بلدة شعفاط، شمالي القدس المحتلة.

وقمعت قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية في مدينتي رام الله وقلقيلية (شمال القدس المحتلة)، ما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المطاطيّ، و39 بالاختناق جرّاء استنشاق الغاز السام، وآخر بـ "الرضوض"، وفقًا لـ "الهلال الأحمر".

وأفادت مصادر محلية بأن دورية تابعة لجيش الاحتلال حاولت دهس المصور الصحفي رامز عوّاد، خلال تغطيته المواجهات التي اندلعت في مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين شمالي رام الله.

وذكر شهود عيان، أن مواجهات "خفيفة" اندلعت في محيط حاجز "عوفر العسكري" قرب بلدة بيتونيا، غربي رام الله، "دون أن يبلغ عن إصابات".

وفي قطاع غزة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال شرق مخيم البريج (وسط القطاع) وقرب موقع "ناحل عوز" العسكري (شرق غزة)، بالإضافة لإصابة شاب خلال المواجهات التي اندلعت في موقع "كارني" (شرقي غزة).

كما أحصت اندلاع مواجهات في أربع نقاط تماس مع الاحتلال في القدس (العيزرية، أبو ديس، المسجد الأقصى، شعفاط)، ومثلها في رام الله (بلعين، نعلين، محيط سجن عوفر، مخيم الجلزون)، ونقطة تماس واحدة في قلقيلية (كفر قدوم)، وثلاث نقاط في قطاع غزة (شرق البريج، موقع كارني، موقع "ناحل عوز").