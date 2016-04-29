حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

يكون الجو، اليوم الجمعة، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يكون الجو يوم غد السبت، غائماَ جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد المقبل، فتنبأت الأرصاد الجوية بأن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الجو حاراً نسبياً الى حار، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.