الاحتلال يصيب فتاة و يعتقل أخرى قرب حاجز « بيت عور » غربي رام الله

أطلقت قوات الاحتلال مساء اليوم الخميس النار باتجاه فتاة فلسطينية، و أصابها بجروح خطيرة عند حاجز « بيت عور » القريب من مستوطنة موديعين غرب رام الله، بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن في المكان.

و أفادت المصادر أن قوات الجيش أطلقت النار نحو فتاة بعد أن حاولت تنفيذعملية طعن، و اعتقلت أخرى بعد انسحابها من المكان.

الهلال الاحمر الفلسطيني من ناحيته قال إن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول للمصابة وتقديم الاسعاف الاولي لها على حاجز بيت عور، و أنه تم نقلها بسيارة اساعف اسرائيلية من مكان العملية.

مصادر محلية أفادت أن الفتاة المصابة هي تسنيم خليل حلبي ١٦ عام واصيبت بجراح خطيرة بالبطن وتم نقلها الى مشفى شعار تصيدق بالقدس وتم اعتقال الفتاة الاخرى وهي نتالي اياد عبد العزيز شَوَخه١٦ عام وكلاهما من قرية رمون.

و ذكرت صحيفة « يديعوت احرونوت » أن فلسطينيتين اقتربتا من حاجز « بل » القريب من مستوطنة « بيت حورون » غربي رام الله وحاولتا طعن الجنود قبل إطلاق النار على أحداهن وإصابتها بجراح واعتقال الثانية.









