مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعلن النتائج المالية للربع الأول من العام 2016

أظهرت النتائج المالية المرحلية الموحدة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية للربع الأول من العام 2016 تحسناً طفيفاً في الإيرادات التشغيلية حيث بلغت 80.4 مليون دينار أردني، مرتفعة بنسبة 1.9% مقارنة مع ذات الفترة من العام 2015 والتي بلغت حينها 78.9 مليون دينار أردني. وأدى هذا الارتفاع إلى وصول صافي الأرباح إلى 22.4 مليون دينار أردني بالمقارنة مع 22.2 مليون دينارأردني في الربع الأول من العام السابق، ليحقق ارتفاعاً بلغت نسبته 0.6%.

وقال السيد صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية، أنه لولا الثقة التي أولاها لنا مساهمونا ومشتركونا، لما تمكنّا من تحقيق هذه الإنجازات لنكون إحدى الشركات التي تتصدر القطاع الخاص في الوطن، مما يدفعنا إلى السعي الدائم للتوسع من خلال إيجاد فرص استثمارية جديدة تعزز فرص النمو من أجل النجاح والاستمرار، إضافة إلى تعزيز استثماراتنا الحالية والتي من شأنها الحفاظ على مكانة مجموعة الاتصالات كواحدة من كبرى الشركات في فلسطين والمنطقة.

وأكد المصري على رؤية المجموعة للبحث قدماً في سبل تطوير أعمال مجموعة الاتصالات لتحقيق استدامتها، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً في العالم، ويعود ذلك لما يتم طرحه باستمرار من ابتكارات ووسائل تكنولوجية تهدف إلى تسهيل الحياة اليومية والمهنية من خلال البرامج والتطبيقات التقنية التي تساهم في تسيير جميع المعاملات الإلكترونية التي أصبحت تحل محل المعاملات الورقية إلى حد كبير. وفي هذا الإطار، فقد اعتمدت المجموعة مؤخراً آليةً جديدةً لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين، والتي أطلقتها رسمياً خلال اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع عشر، بحيث يتم تحويل الأرباح مباشرة إلى الحساب المصرفي الخاص بكل مساهم سواء أكان مقيماً في فلسطين أو خارجها، وذلك بناءً على نموذج معتمد خاص بكل من الأفراد والشركات باللغتين العربية والإنجليزية، ليتيح للمساهمين استلام الأرباح بشكل سنوي في حساباتهم وذلك لتوفير الوقت والجهد ومواكبة التطور ضمن إطار التحديث المستمر الذي تنتهجه المجموعة باعتبارها رائدة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين.

بدوره تحدث عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، قائلاً « إن استقرار النتائج المالية للربع الحالي يعكس الجهود التي نبذلها لاتباع سياسة تنويع مصادر الإيرادات وتقليل النفقات، إضافة إلى الاستثمار الدائم في الشبكات والبنية التحتية من أجل تقديم أفضل الخدمات، في ظل وجود المنافسة غير الشرعية من قبل شركات الاتصالات الإسرائيلية »وأضاف العكر أن اسعار الصرف كان لها أثر إيجابي على النتائج المالية ، أما فيما يتعلق بخدمات الجيل الثالث فأشار إلى انه قد يحدث بعض التأخير على صعيد إطلاق الخدمة جراء عدم الانتهاء من الاتفاقية النهائية الخاصة بالترددات مع الجانب الاسرائيلي ، بالرغم من أنه كان من المتوقع أن يتم إطلاقها خلال شهر حزيران أو تموز المقبلين، وأضاف أن ما يهمنا في مجموعة الاتصالات حالياً هو جلب التكنولوجيا للشعب الفلسطيني، وتمكينه من استخدامها، لأن طموحنا يكمن في توفير أفضل التقنيات لشعبنا كمجلس إدارة ومساهمين وكوادر.

وبالنسبة للمسؤولية الاجتماعية، أشار العكر أنه يتم تخصيص نسبة من أرباحنا السنوية لدعم مشاريع المسؤولية الاجتماعية ذات الأبعاد التنموية، سواء أكانت لصالح قطاع التعليم، أو الصحة، أو شريحة الشباب، أو التكنولوجيا، حيث تتم دراسة هذه المشاريع بعناية لتحقق أهدافها التنموية بعيدة المدى، مشيراً إلى أن مشاريع المسؤولية الاجتماعية مستقلة بالكامل عن المشاريع التسويقية ذات البعد التجاري.