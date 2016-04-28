الأسير المجاهد فؤاد عاصي يواصل إضرابه لليوم الـ(25) على التوالي

أكد الأسير المجاهد فؤاد رباح شكري عاصي (30 عاما)؛ أنه يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(25) على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقه؛ جاء ذلك في رسالة وصلت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى نسخة عنها اليوم الخميس.

وأفاد الأسير عاصي أنه يمتنع عن تناول الأملاح أو المدعمات؛ ويرفض إجراء الفحوصات الطبية؛ وأنه سيواصل إضرابه المفتوح حتى الحرية.

وكانت إدارة مصلحة السجون الصهيونية قد نقلت الأسير عاصي للعزل في سجن النقب فور إعلانه إضرابه المفتوح عن الطعام؛ قبل أن تنقله مؤخرا إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن أيلا-بئر السبع؛ كوسيلة ضغط عليه لإنهاء إضرابه.

وفي الرسالة التي وصلت مؤسسة مهجة القدس أضاف الأسير عاصي أنه يتمتع بمعنويات عالية؛ وأن محاولات إدارة مصلحة السجون للنيل منه والتأثير عليه لم تنجح؛ وأنه سيواصل طريقه حتى الانتصار.

يشار إلى أن ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح ضد سياسة الاعتقال الإداري؛ وهم كل من الأسير سامي جنازرة؛ وفؤاد عاصي؛ وأديب مفارجة.

جدير بالذكر أن الأسير فؤاد عاصي ولد بتاريخ 16/11/1985م؛ وهو متزوج؛ ومن بلدة بيت لقيا قضاء رام الله؛ وقد أمضى في سجون الاحتلال ما يقارب عن خمس سنوات في ثلاث اعتقالات سابقة؛ واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 08/09/2015م؛ وحولته للاعتقال الإداري دون أن توجه إليه أية تهمة تذكر. وهو الشقيق التوأم للشهيد محمد عاصي الذي اغتالته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 22/10/2013م.