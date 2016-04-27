شـركـة جـوال وجامعة بيرزيت تـوقـعـان اتـفـاقـيـة تـعـاون مـشـتـركـة

جرى توقيع اتفاقية تعاون وشراكة ما بين شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية- جوال وجامعة بيرزيت، ممثلتان بكل من عبد المجيد ملحم مدير عام شركة جوال ود. غريس خوري عميد كلية الاعمال والاقتصاد في جامعه بيرزيت. هذا وسيتم من خلال هذه الاتفاقية تدريب عدد من طلاب كلية الاعمال والاقتصاد في شركة جوال ضمن مشروع التعليم التعاوني (Cooperative CO-OP Education) والذي سيقدم الخبرات المهنية والفنية للطلبة لملائمة الخبرات الاكاديمية باحتياجات سوق العمل.

هذا وأكد عبد المجيد ملحم على أهمية توقيع هذه الاتفاقية والتي تأتي ضمن رؤية الشركة في سعيها لتطوير أداء طلبة الجامعات الفلسطينية وتمكينهم من اكتساب الخبرات والمهارات التي تؤهلهم الالتحاق بسوق العمل.

وأكد أن مثل هذه الاتفاقيات تجسد عنصر أساسي برؤية الشركة والتي تطمح لتطوير الكوادر البشرية على الصعيد العام لأهمية هذا العنصر برفد الاقتصاد الوطني والعملية التنموية ككل.

وأضاف ملحم ان جامعة بيرزيت هي مؤسسة اكاديمية عريقة، ونفتخر بشتى مجالات التعاون مع مختلف الدوائر والكليات في الجامعة، مضيفاً أن حوالي 25% من موظفي شركة جوال هم خريجو جامعة بيرزيت.

وبدورها قالت د. غريس خوري أن جامعة بيرزيت تسعى من خلال برنامج التعليم التعاوني لتطوير الخبرات المهنية وتعزيز مهارات البحث عن عمل وتسهيل الخبرة العملية ذات الصلة.

وأضافت: « أن الأهداف الاستراتيجية لجامعه بيرزيت تتمثل في تخريج اشخاص ذوي كفاءة وقادرين على تنمية الوضع الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين. كما ونسعى إلى ابتكار الحلول الخلاقة والتي تسهم في مواجهة التحديات التي تواجه مجتمعنا عن طريق الشراكة مع مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص الفلسطيني. »

من الجدير ذكره ان شركة جوال تقدم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية لطلبة الجامعات والخريجين، أهمها برنامج « أنا جوال التدريبي » وبرنامج “Go Professional” وبرامج تدريب تعاونية متنوعه تشمل قطاعات مختلفة كالهندسة وتكنلوجيا المعلومات، اضافة الى تقديم عدد واسع من التدريبات على مدار العام بتخصصات مختلفة.