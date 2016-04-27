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أكبر ضربة لتجار المخدرات منذ سنوات

ضبط 297 فرش حشيش و39 كرتونة أترامال برفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:41 - 27 ابريل 2016
مخدرات مخدرات
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ضبطت شرطة مكافحة المخدرات برفح كمية كبيرة من الحشيش والأترامال في أكبر ضربة لتجار المخدرات خلال السنوات الأخيرة، وذلك خلال ضبطية على أحد المنازل شرق المدينة.



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8042_0 (1)بدوره أوضح الرائد أنور حماد مدير فرع شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح ورود معلومات إلى شرطة المكافحة بوجود كمية كبيرة من المخدرات داخل منزل أحد التجار شرق رفح، بهدف ترويجها.

وأضاف الرائد حماد أنه بتوجيهات وبمتابعة حثيثة من قيادة شرطة مكافحة المخدرات، « تم رصد المكان ومتابعة التاجر من قبل أفراد شرطة المكافحة وتم استصدار إذن من النيابة لتفتيش المنزل، وبمساندة قوة من الشرطة والتدخل والشرطة النسائية تم تفتيش المنزل والعثور على 297 فرش حشيش و39 كرتونة أترامال بداخله ».

كما تم ضبط قطعة سلاح من نوع « كلاشنكوف » وبارودة صيد ومسدس عدد (2)، إلى جانب عدد من الطلقات النارية، ومبلغ 120 ألف دولار أميركي (بحسب الرائد حماد).

وأردف الرائد حماد أنه تم اعتقال صاحب المنزل وسحب الكميات من المنزل وتحويلها لمفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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