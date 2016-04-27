الاثنين المقبل الإعلان عن أسماء الدفعة الأولى من مشروع الخريجين

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة، اليوم الأربعاء، أن الاثنين المقبل، سيشهد إعلان أسماء الدفعة الأولى من الخريجين المستفيدين من برنامج التشغيل المؤقت.

وأوضح المكتب الإعلامي للأمانة العامة في بيان صحفي، أن المسجلين بإمكانهم الاستعلام عن أساءهم بواسطة رقم الهوية عبر نفس موقع التسجيل من خلال الرابط jc.gov.ps بتاريخ 02/05/2016م.

ولفت إلى أنه تم اختيار (2000) خريج بصورة الكترونية، وسيتم الاعلان عن الدفعة الأولى والتي تبلغ (500) خريج من المرشحين للاستفادة من هذا البرنامج.

وذكر أن اللجنة الحكومية المكلفة بإدارة برنامج تنمية قدرات الخريجين للعام 2016 أنهت الترتيبات والمعالجات اللازمة لإصدار أسماء المستفيدين من برنامج تنمية قدرات الخريجين 2016.

وبين أنه سيتم التواصل مع الخريجين المستفيدين بشكل مباشر خلال الفترة من 2-5 وحتى 9-5 وتوقيع العقود معهم، وذلك لبدء انطلاق المرحلة الأولى في الوزارات بتاريخ 10-5.

وأشار إلى أنه تم اعتماد بيانات الخريجين المسجلين الكترونياً في الفترة من 13/03/2016م حتى 28/03/2016م وبلغ عددهم (41311) خريج والذين اجتازوا قيود عملية التسجيل المعلنة سابقاً.

ونوه البيان إلى تصويب ومعالجة بيانات الخريجين المتوفرة بعد مقارنتها مع البيانات الشخصية في السجل المدني ونظام سوق العمل الفلسطيني والسجلات الادارية الحكومية والاهلية والبيانات الاكاديمية في الجامعات والكليات المحلية واخضاعها الكترونياً لمعايير التفضيل والفرز التي راعت عدة عوامل منها المؤهل- المعدل- سنوات التخرج- الفئات العمرية –الحالة الاجتماعية -الاستفادة من برامج التشغيل السابقة- الدورات والخبرات.

ونبه إلى أن توزيع أعداد المستفيدين (2000) خريج عكس مستوى متميز من الشفافية والعدالة على كافة شرائح المجتمع، حيث حصلت كل محافظة على عدد قريب من نسبة الخريجين المتعطلين فيها.

فقد ذكر البيان أن محافظة شمال القطاع على نسبة (18%)، غزة (34%)، الوسطى (15)%، خانيونس (20%)، رفح (12%) كما حصل الخريجين الشباب (بين 20-34عام) على (99%) من اعداد المستفيدين، وهو ما يتناسب تماماً مع الارتفاع في نسبة البطالة في هذه الفئة وفقاً للبيانات الحكومية.

ونوه البيان أن الأسر التي لا يعمل فيها كلاً من (الزوج والزوجة) شكل نسبة (70%) من المستفيدين من البرنامج، كما راعى البرنامج شريحة الخريجين من غير المتزوجين وبلغت نسبتهم (30%).

وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة قررت اعتماد (2500) فرصة عمل على بند التشغيل المؤقت للخريجين خلال 2016، بينها (500) فرصة على بند العقد لمدة عام كامل، و(2000) فرصة بشكل دوري بواقع (500 فرصة عمل كل 3 شهور).