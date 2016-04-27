فنزويلا تقرر تقليص أيام العمل ليومين في الأسبوع برواتب كاملة

أمرت حكومة فنزويلا الاشتراكية عمال القطاع العام أمس (الثلثاء) بالعمل يومين فقط في الأسبوع كإجراء لتوفير الطاقة في البلد العضو بمنظمة أوبك الذي يعاني أزمة اقتصادية.

وكان الرئيس نيكولاس مادورو أعطى في وقت سابق هذا الشهر معظم موظفي الدولة وعددهم 2.8 مليون إجازة أيام الجمعة على مدى شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) لخفض استهلاك الكهرباء.

وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي « إعتبارا من الغد ولمدة أسبوعين على الأقل ستكون لدينا أيام الأربعاء والخميس والجمعة عطلة للقطاع العام ».

وقلص الجفاف منسوب المياه عند السد الرئيسي في فنزويلا والمحطة الكهرومائية في جوري لتقترب من المستويات الحرجة. ويوفر السد حوالي ثلثي حاجات البلد الواقع في اميركا الجنوبية من الطاقة.

وزاد نقص المياه وإنقطاع الكهرباء من الصعوبات التي يواجهها سكان فنزويلا البالغ عددهم 30 مليونا والذين يعانون بالفعل ركودا اقتصاديا خانقا ونقصا في السلع الاساسية من الحليب إلى الأدوية وزيادات حادة في الأسعار وطوابير طويلة أمام المتاجر.

ويواجه مادورو (53 عاما)، مسعى للمعارضة للإطاحة به من خلال الدعوة إلى استفتاء على بقائه في المنصب. وناشد الفنزويليين تفهم الوضع وتأييده. وبعد أشهر من إنقطاعات مفاجئة للكهرباء بدأت الحكومة هذا الاسبوع برنامجا لترشيد إستخدام الكهرباء في معظم أرجاء البلاد مع استثناء العاصمة كراكاس مما أدى إلى إحتجاجات متقطعة في بعض المدن.

وقام مادورو أيضا بتقديم عقارب الساعة 30 دقيقة لزيادة فترة النهار وحث النساء على تقليل استخدام اجهزة تعمل بالكهرباء مثل مجففات الشعر وأمر مجمعات الاسواق بتدبير مولدات خاصة بها.

وتستثني الحكومة العاملين في صناعات حساسة مثل الغذاء من الإجراء الخاص بالعاملين في القطاع العام. وسيظل العاملون يتقاضون أجورهم بالكامل رغم عملهم يومين فقط في الأسبوع.