التعادل السلبي يحسم قمة مانشستر سيتي وريال مدريد

حسم التعادل السلبي اليوم الثلاثاء مواجهة مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان الأربعاء المقبل على ملعب « سانتياغو برنابيو » بالعاصمة الإسبانية مدريد.

أبرز خبر سبق المواجهة هو غياب النجم البرتغالي لريال مدريد كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة، أكثر تفاصيل بشأن إصابة « الدون » .

تفاصيل المواجهة

المباراة تنتهي على نتيجة التعادل السلبي لتبقى ملامح المتأهل إلى نهائي ميلانو غامضة حتى مباراة العودة على ملعب « سانتياغو برنابيو ».

90+2 - كيفن دي بروين يسدّد ركلة حرة مباشرة متقنة أبعدها كيلور نافاس ببراعة.

82 - بيبي يجد نفسه منفرداً بجو هارت ويسدّد، لكن الأخير يتصدى بطريقة رائعة ويترك مانشستر سيتي في سباق التأهل إلى النهائي.

79- توني كروس يلعب كرة متقنة على رأس كاسيميرو الذي سدّدها نحو المرمى لكن جو هارت يتألق في إبعادها عن مرماه.

71 - رأسية البديل خيسيه كادت تمنح السبق للنادي الملكي لكن العارضة تنوب عن جو هارت في حماية مانشستر سيتي.