عباس يقيل محافظ نابلس اللواء « أكرم رجوب »

في خطوة مفاجئة، أقدم رئيس السلطة محمود عباس، مساء الثلاثاء، على إقالة محافظ نابلس، اللواء أكرم الرجوب من منصبه.

وقال اللواء الرجوب في تدوينة نشرها عبر صفحته على « فيس بوك » « بدون مقدمات، تعليمات السيد الرئيس سيف على عنقي، فالتزاما مني بذلك أغادر نابلس التي خدمتها بكل أمانة ».

وتابع: « نفذت تعليمات قيادتي بكل شرف، ولم أخلّ بأي موقف سياسي أو وطني، لا بل كنت حريصا وأمينا أن لا أكون إلا عونا لهم وليس عليهم، وأثقل على نفسي ولا أثقل عليهم ».

ومضى يقول: « كنت مع المواطن ولم أكن عليه؛ لم أسرق، ولم أتسلط على رقاب المواطنين ولم أستغل منصبي ».

وأكد الرجوب على بقائه وفيًّا لمبادئه وقيادته التي تشكل قدوة حسنة، على حد وصفه، قائلا: « من لم يشكل لي قدوة حسنة لم ولن ألتزم به ولا أراه.. مواقفي ومبادئي ليست للمساومة، ولن أتراجع عن أي موقف وطني أو سياسي أو حركي اتخذته ».

الجدير ذكره، أنه في الشهور الأخيرة، شهدت مدينة نابلس، لاسيما البلدة القديمة، ومخيم بلاطة اشتباكات مسلحة بين عناصر من حركة فتح والأجهزة الأمنية الفلسطينية.