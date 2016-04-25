بالاسماء: ‫الأسرى ‫المضربون عن ‫‏الطعام ضد ‫الاعتقال الإداري

الأسير سامي جنازرة (43 عاماً).
من مخيم الفوار في محافظة الخليل.
يخوض إضراباً عن الطعام منذ تاريخ 3.3.2016 ضد اعتقاله الإداري.
متزوج وله ثلاثة أبناء.
محتجز في مستشفى « سوروكا »
الأسير فؤاد عاصي (30 عاماً).
من بلدة بيت لقيا قضاء رام الله
يخوض إضراباً عن الطعام منذ تاريخ 5.4.2016 ضد اعتقاله الإداري.
اعتقل في تاريخ 7.9.2015
محتجز في زنازين سجن « أيلا »
الأسير أديب مفارجة (29 عاماً).
من بلدة بيت لقيا قضاء رام الله
يخوض إضراباً عن الطعام منذ تاريخ 3.4.2016 ضد اعتقاله الإداري
معتقل منذ تاريخ 10.12.2014
محتجز في عزل سجن « أيلا »