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بالاسماء: ‫الأسرى ‫المضربون عن ‫‏الطعام ضد ‫الاعتقال الإداري

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:26 - 25 ابريل 2016
اسير اسير
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الأسير سامي جنازرة (43 عاماً).

من مخيم الفوار في محافظة الخليل.

يخوض إضراباً عن الطعام منذ تاريخ 3.3.2016 ضد اعتقاله الإداري.

متزوج وله ثلاثة أبناء.

محتجز في مستشفى « سوروكا »

الأسير فؤاد عاصي (30 عاماً).

من بلدة بيت لقيا قضاء رام الله

يخوض إضراباً عن الطعام منذ تاريخ 5.4.2016 ضد اعتقاله الإداري.

اعتقل في تاريخ 7.9.2015

محتجز في زنازين سجن « أيلا »

الأسير أديب مفارجة (29 عاماً).

من بلدة بيت لقيا قضاء رام الله

يخوض إضراباً عن الطعام منذ تاريخ 3.4.2016 ضد اعتقاله الإداري

معتقل منذ تاريخ 10.12.2014

محتجز في عزل سجن « أيلا »

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