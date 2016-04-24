رؤساء البلديات الأكثر فسادا في « إسرائيل »

ذكرت القناة العبرية الثانية، أن أكثر من 20 رئيس بلدية اسرائيلية، متورطون في قضايا فساد، في بداية العقد الحالي، ومن بين تلك القضايا: التحرش والاعتداء الجنسي، والفساد المالي والإداري والرشوة والابتزاز.



واستعرضت القناة هؤلاء الرؤساء والشخصيات:



المتهمون بقضايا الرشوة

1- نيسيم ملخا: رئيس بلدية « كريات شمونة » مدينة تقع في أُصبع الجليل وينتمي إداريا إلى شمال « إسرائيل »، أصبحت مدينة في 1974، وقد أقيمت على أنقاض « الخالصة الفلسطينية » ويعيش فيها حوالي 24 ألف نسمة.



2- شيمعون جيفسون: شغل منصب رئيس بلدية الناصرة العليا؛ مدينة في منطقة في الجليل الأسفل، في المنطقة الشمالية من « إسرائيل »، أصبح مدينة في 1974، وفيها أكثر من 40 ألف مستوطن، تأسست في عام 1957 قُرب مدينة الناصرة، لتكون بمثابة ثقل موازن لليهود في الجليل، وتم تخطيطها لتشرف على مدينة الناصرة العربية ومرج بن عامر.



3- تسيفي بار: كان عقيدا في الجيش؛ وشارك في حرب السويس، ومعركة السموع الشهيرة، وشارك في حرب الأيام الستة، وفي حرب الكرامة، وشغل نائب لرئيس الشرطة في « إسرائيل »، وهو متهم « بالرشوة » أثناء منصبه كرئيس لبلدية رمات جان.



4- يوسي بن ديفيد: شغل منصب رئيس بلدية یهود-مونوسون؛ وهي مدينة إسرائيلية تقع في اللواء الأوسط، شرق مدينة يافا، أنشئت عام 1953 بعد حرب 1948 على أنقاض القرية الفلسطينية المُهجّرة « العباسية » /أو « اليهودية » - والتي اشتقت اسمها منها، وقد أصبحت مدينة عام 2003 بدمج كل من یهود و مونوسون، وفيها الآن أكثر من 28 ألف مستوطن.



4- أبنار موري: وكان رئيس مجل إقليم « مرحبيم » ويسكنه أكثر من 11 ألف مستوطن، ويقع هذا الإقليم في منطقة النقب الشمالي.



5- دوب ليتبنوف:يشغل منصب رئيس مجلس إقليم « تمار » وفيها أكثر من 1300 مستوطن، مجلس إقليمي تقع في النقب الغربي وجنوب البحر الميت، تم تأسيس المجلس الإقليمي عام 1955 بالقرب من مغارة سدوم في جبل سدوم.



6- أوري لوبليانسكي وهو متهم « بالرشوة » كان رئيس بلدية القدس.



المتهمون بقضايا الاعتداء والتحرش الجنسي

1-وجيه كيوف: كان رئيس بلدية « عسفيا » التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 11 ألف مواطن من الدروز والمسيحيين والمسلمين، عسفيا مأخوذ من كلمة عسوف - « عسف الرياح » والصهاينة يقولون أن قرية عسفيا بنيت على أنقاض بلدة قديمة يقال أنها من العصر الروماني - ولكي يجعلوا شرعية لمصادرة الأراضي - ومحاولة منهم لتغيير التاريخ يقولون أن عسفيا - بنيت على أنقاض بلدة يهودية اسمها « حوسيفة ».



2- ديفيد يوسييف: كان رئيس بلدية منطقة « اور يهودا » التي تأسست عام 1949 كمستوطنة يهودية أقيمت على أنقاض قرية « ساقية » الفلسطينية المُهجّرة بفعل حرب 1948 ، تقع ضمن لواء « تل أبيب »، فيها أكثر من 35 ألف مستوطن، وتقع بالقرب من مطار بن غوريون.



3- موتي ملخا: كان رئيس بلدية كريات ملاخي، وهي مدينة « قسطينة » الفلسطينية، تم احتلالها وتغيير اسمها، احتلت عام 48 بثعيد الهدنة الأولى على يد لواء جفعاتي، وسماها الصهاينة هكذا تيمنا بأحد أسفار العهد القديم وهو سفر« ملاخي، وتكريما لجالية لوس أنجلوس، ويقطنها حاليا أكثر من 21 ألف مستوطن، وفيها مراكز عسكرية حساسة وضربها كتائب القسام بالصواريخ فقتلوا ثلاثة صهاينة.



4- ايتمار شمعوني: رئيس بلدية مدينة عسقلان، يسكنها أكثر من 126 ألف مستوطن، »المجدل« من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية، تقع اليوم في اللواء الجنوبي الإسرائيلي، وأقامت »إسرائيل« على أراضيها مدينة »اشكلون« ، ويعتبر الجامع الكبير من أبرز أثار المجدل بناه »سيف الدين سلار« من أمراء المماليك عام 1300.



5- موشي دادون: رئيس مجلس إقليم »متا يهودا« خدم في سلاح الجو، ويسكن فيها حاليا أكثر من 49 ألف مستوطن، وهي في إقليم مدينة القدس.



متهمون بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة

1-شمعون سويسا: رئيس »حتسور الجليلية« وهي مجلس محلي »استيطاني« في المنطقة الشمالية في »إسرائيل« ، تم إعلانها بلدية في 1956، يقع المجلس في الجليل الأعلى شمال شرق صفد والشمال إلى روش بينا، يعيش فيها أكثر من تسعة آلاف مستوطن.



2-عوديد هميري: وهو الرئيس السابق لبلدية مدينة »صفد« وهي إحدى مدن فلسطين التاريخية، في لواء الشمال في »إسرائيل« ، التي تعتبر عاصمة الجليل الأعلى، ويعيش في صفد أكثر من 32 ألف مستوطن.



3- روني جولان:رئيس مجلس محلي بلدية » تل موند« فيها أكثر من 11 ألف مستوطن، وهي في المنطقة الوسطى في »إسرائيل« .



4- يتسحاك روشبرجر:وهو متهم »بالإحتيال وخيانة الأمانة وتزوير وثائق للشركات« ، كان رئيس بلدية »رمات هشارون« وفيها اكثر من 44 ألف نسمة، وهي مدينة بالقرب من مدينة »تل أبيب« في »إسرائيل« ، أقيمت في عام 1923، وتقع على الحدود الشمالية لمدينة هرتسليا، وكيبوتس الجليل يام في المجلس الإقليمي حوف هشارون جنوب »تل أبيب« ، وشرق هود هشارون وجنوب شرق مدينة بتاح تكفا، وهي مدينة فلسطينية مهجرة.



5- يسرائيل زنجر: يحمل درجة الماجستير في الفيزياء النووية، رئيس بلدية »رمات جان« ، مدينة تقع في مركز »إسرائيل« في ما يسمى بقضاء »تل أبيب« تحدها من الشمال والغرب مدينة تل أبيب, ومن الجنوب مدينة جفعتايم ومن الشرق مدينة بني براك، ويسكنها أكثر من 150 ألف مستوطن.



6- شلومي لحياني: وكان رئيس بلدة »بيت يام« حيث تطورت من مستوطنة تعداد سكانها أربعة آلاف إلى مدينة يقدر عدد سكانها بأكثر من 130 ألف مستوطن، وهي مستوطنة يهودية تقع على شاطىء البحر المتوسط جنوبي يافا مباشرة، ويعني اسمها »بنت البحر« ، وقد أسسها خليط من الصهيونيين يضم 24 عائلة متدنية سنة 1926م، وقد أطلقت هذه الجماعة على حيها الذي أنشاته آنذاك اسم بايت فاغان، أي »البيت والحديقة« ، وقد هجرته إلى تل أبيب في ثورة 1929م هرباً من الهجمات العربية، ثم عادت إليه عام 1931م، وشهد الحي زيادة كبيرة في عدد سكانه عام 1933م على إثر قدوم عدد من المهاجرين الصهيونيين من ألمانيا، ثم أصبح للحي مجلس محلي عام 1937م، واستبدل باسمه الأول اسم بات يام.



7- مرخاي زهمان: كان رئيس مجلس محلي منطقة »مجيلوت« وهو مجلس إقليمي في شمال البحر الميت، يضم حوالي 1000 نسمة، وهو أصغر سلطة محلية.



متهمون بالتهديد والابتزاز وانتهاك الخصوصية

1- زوهرعوفاد: هو رسام وفندقجي، رئيس بلدية طبريا سابقا، حيث أدين باختراق جهاز كمبيوتر بصورة غير قانونية، وفرضت عليه غرامة، يعيش فيها أكثر من 49 ألف مستوطن، وهي من أقدم مدن فلسطين التاريخية، تقع اليوم في لواء الشمال الفلسطيني في منطقة الجليل الشرقي تحديدا.



2- ايلي بوتوبول:إستقال من منصب رئيس مجلس محلي »زخرون يعقوب" مدينة إسرائيلية تتبع للواء حيفا ويبلغ تعداد سكانها 35 ألف شخص وجميعهم يهود أمريكيون وأوروبيون، تأسست في 6 ديسمبر كانون الأول عام 1882 من قبل المهاجرين أحباء صهيون من رومانيا، وهي مستعمرة مقامة على قمة جبل الكرمل.