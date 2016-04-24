الاحتلال يعتقل عالم الفلك الفلسطيني عماد البرغوثي

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء اليوم الأحد، البروفيسور عماد البرغوثي، على حاجز النبي صالح شمال غرب رام الله، وسط الضفة المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أوقفت البرغوثي خلال مروره عبر الحاجز واقتادته إلى جهة مجهولة.



يذكر أن الأسير البرغوثي (53 عاما) من بلدة بيت ريما وهو عالم فلك وفيزياء في جامعة القدس.



وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت البرغوثي في السادس من ديسمبر/كانون أول 2014 على معبر الكرامة أثناء توجهه للمشاركة في مؤتمر علمي بدولة الإمارات، وافرج عنه في 23 يناير / كانون ثان 2015.



وخضع البرغوثي للتحقيق خلال اعتقاله السابق حول منشوراته على الفيس بوك، إضافة إلى عرض صور لمشاركته في إحدى المظاهرات أيام العدوان على قطاع غزة.



وفي حينه لقي اعتقال العالم البرغوثي موجة احتجاج دولية تمثلت بجمع تواقيع لمجموعة فيزيائيين وعلماء دوليين، توجهوا بها مباشرة للجهات العسكرية الاحتلالية ذات الاختصاص، وشكلت ضغطاً على سلطات الاحتلال لإنهاء اعتقاله.