صور: رياضية الجهاد بالزيتون تنظم بطولة كروية بمناسبة يوم الأسير

نظمت اللجنة الرياضة بمنطقة الزيتون شرق غزة بطولة كروية بين مساجد منطقة الزيتون في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني, وشارك في البطولة سبعة فرق وهي مسجد التوحيد, مسجد الشهيد صالح اشتيوي, مسجد الرباط, مسجد ارض الرباط, مسجد صلاح الدين, مسجد الشمعة ومسجد شهداء الزيتون .

وفي ختام البطولة التي حصدها فريق مسجد الشمعة في المركز الأول وفريق مسجد شهداء الزيتون الفائز في المركز الثاني, تم تكريم الفريقين الفائزين وتكريم هداف البطولة اللاعب احمد إسماعيل وأفضل حارس في البطولة اللاعب احمد خليفة , كما وتم تكريم الأسير المحرر نسيم خطاب وتكريم شهداء عائلة السموني التي استضافت البطولة.





































