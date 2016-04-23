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طيران الاحتلال يعترض طائرة ركاب مصرية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:29 - 23 ابريل 2016
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اعترض سلاح الجو الاسرائيلي، اليوم السب، طائرة ركاب مصرية لم تعرف عن نفسها، حيث تم تبعها حتى الهبوط في مطار « تل أبيب » بالداخل المحتل.

وأفادت وسائل الاعلام العبرية، بأن الطائرة تابعة لشركة طيران سيناء المصرية وكانت تقوم برحلة من القاهرة إلى « تل أبيب ».

وقالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال، « في وقت باكر صباح اليوم واكبت طائرتان من سلاح الجو طائرة أجنبية متجهة إلى مطار بن غوريون بتل أبيب لكنها لم تعرف عن نفسها عند دخول المجال الجوي الإسرائيلي ».

وأضافت: « هبطت الطائرة بلا مشاكل في مطار بن غوريون كما كان مقررا » من دون تفاصيل إضافية.

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