الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقع طقس فلسطين، أن يكون الجو اليوم السبت، دافئاً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، وتبقى درجات الحرارة أأعلى من معدلها السنوي بحدود 6 درجات مئوية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما غداً الأحد فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس مائلا للحرارة في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الاثنين، تُغطي السماء كميات كبيرة من الغيوم العالية والمتوسطة بحيث يكون الجو غائماً جزئياً، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-6 درجات مئوية، وتسود أجواء صيفية معتدلة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية.

وتعود درجات الحرارة بالارتفاع يوم الثلاثاء المقبل بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي بحدود 11 درجة مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

بينما الأربعاء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ودافئاً نسبياً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، هذا ويحتمل تساقط زخات محلية خفيفة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.