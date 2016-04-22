وفاة عضو المجلس التشريعي المناضلة « ربيحة ذياب »

توفيت اليوم الجمعة النائب في المجلس التشريعي المناضلة ربيحة ذياب عن عمر يناهز 62 عاما.

ونعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني « فتح » - مفوضية التعبئة والتنظيم، ابنتها المناضلة ربيحة ذياب التي وافتها المنية ظهر اليوم عن عمر ٦٢ عاما.

وقالت حركة فتح ان المناضلة ذياب التحقت بحركة فتح منذ البدايات وتم اعتقالها 7 مرات بدون اعتراف، وقد قضت في السجن ما يقارب السبع سنوات، ومرتين إقامة جبرية، كل مرة لمدة 6 أشهر، هذا وقد تم منعها من السفر من قبل الاحتلال لمدة 19 عاماً حصلت على البكالوريوس علم اجتماع خدمة اجتماعية بـ 25 عاماً بدل 4 سنوات بكالوريوس، من جامعة بيت لحم، فلسطين.

وشغلت ذياب العديد من المناصب اهمها: وزير شؤون المرأة 2009- 2013، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني 2006- حتى الآن، ووكيل مساعد وزارة الشباب والرياضة 2005.

العضويات العامة والمكاتب الفخرية:

نائب رئيس وعضو مكتب تنفيذي للجنة المرأة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي عقدت بطهران وثبتت أيضاً بعد عامين بمؤتمر اندونيسيا. إقليمية 2010

عضو في قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة المرأة- بجامعة الدول العربية. إقليمية.

عضو في المجلس الاستشاري لحركة فتح. وطنية 2007

رئيس مؤتمر إقليم فتح في رام الله حركة التحرير الوطني الفلسطينية فتح

نائب رئيس المؤتمر العام لانتخابات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات التحضيرية/ إقليم القدس حركة التحرير الوطني الفلسطينية فتح.

وقالت حركة فتح انه بوفاة ذياب فقدت فتح امرأة حديدية أفنت عمرها في خدمة قضيتها ووطنها انا لله وانا اليه راجعون.