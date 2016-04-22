الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في القدس المحتلة

شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر باعتقال نحو 20 شاباً من مناطق مختلفة بالقدس، خلال اقتحامها بعشرات الجنود، الذين داهموا المنازل وعاثوا فيها خراباً.

وعرف من بين المعتقلين كل من:

1.محمد الشلبي

2. عمر الزعانين

3. ثائر زغير

4. أحمد الهشلمون

5. محمد نجيب

6.أحمد الرجبي

7.مؤمن حشيم

8.أحمد بدريه

9.مامون غيث

10.محمود الدويك (حفل زفافه اليوم )

11. أحمد البيومي

12. محمد زياد

13. محمد جابر

14. أحمد الشاويش

15. محمود الشاويش

16. إبراهيم النتشه

17. منير العجلوني

18.أمجد أبو أسنينه

19. محمد بيومي

20. أحمد أبو غزاله