ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بخمس درجات

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 04:49 - 22 ابريل 2016
مشاركة

يكون الجو اليوم الجمعة، حاراً نسبياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو يوم غد السبت حاراً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد المقبل، فتوقعت أن يكون الجو حاراً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

متعلقات