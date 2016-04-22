الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي بخمس درجات

يكون الجو اليوم الجمعة، حاراً نسبياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو يوم غد السبت حاراً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد المقبل، فتوقعت أن يكون الجو حاراً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.