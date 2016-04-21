إصابة الأسير المضرب جنازرة بجراح في الرأس

افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين مساء الخميس، أن الأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ 50 على التوالي سامي جنازرة، أصيب بجروح بالرأس بعد فقدانه الوعي ووقوعه على الأرض أثناء عملية نقله أمس من سجن النقب إلى عزل أيله.

ولفتت الهيئة الى أن الأسير جنازرة يعاني من تدهور خطير بصحته، بسبب استمراره في الإضراب عن الطعام منذ خمسين يوما ضد اعتقاله الإداري، حيث أصبح وزنه 52 كيلو جرام، ويعاني من اضطرابات في عمل القلب، وهبوط حاد في ضغط الدم.

وذكرت الهيئة أن جنازرة (43) عاما من مخيم الفوار- وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال- تعرض خلال الأيام القليلة الماضية لنوبات تشنج وإغماء تسببت بسقوطه على الأرض وأصيب على إثرها بجرح عميق في رأسه، ورغم تدهور وضعه الصحي فإن إدارة سجون الاحتلال تستمر في احتجازه داخل الزنازين.

وفي سياق متصل، أفاد محامي الهيئة طارق برغوث أن محكمة عوفر العسكرية قررت اليوم تمديد توقيف الأسيرة مجد يوسف عطوان 7 أيام بدعوى ما يسمى استكمال التحقيق.