نتنياهو لبوتين: الجولان خط أحمر

قال رئيس وزراء الاحتلال « الإسرائيلي » بنيامين نتنياهو: « إن »إسرائيل« تعتبر هضبة الجولان »خطاً أحمر وتصر على الاحتفاظ بالسيادة عليها« .

وأشار نتنياهو خلال لقائه في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أنه سيبحث مع الرئيس الروسي توثيق التعاون العسكري بين البلدين في الساحة السورية تفادياً لوقوع حوادث بين الجيشين.

ويرفق نتنياهو في هذه الزيارة عدد من المسؤولين الأمنيين والسياسيين أبرزهم قائد سلاح الجو الإسرائيلي الميجر جنرال »أمير ايشين« .

وصرح نائب سفير روسيا لدى »إسرائيل« أليكسي دروفينين بأن موسكو لا تبيع أسلحة لـ »منظمات إرهابية« ، مشيراً إلى أن منظومات الصواريخ من طراز »إس-300« التي باعتها بلاده لإيران هي منظومات دفاعية.

وأضاف أن موسكو تأخذ بعين الاعتبار المصالح القومية لـ »إسرائيل".