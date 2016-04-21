الاحتلال يزعم اعتقال خلية لحماس مسؤولة عن عملية القدس

عمت قوات الاحتلال اليوم أنها اعتقلت خلية تابعة لحركة حماس مسؤولة عن عملية القدس.

ونقل موقع « واللا » العبري عن ما يسنى جهاز الشباك زعمه اعتقال خلية تابعة لحركة حماس مسؤولة عن تفجير الباص رقم 12 بالقدس المحتلة قبل 3 أيام .

وادعى أنه بعد تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية للاحتلال تبيّن أن عبد الحميد أبو سرور هو منفذ عملية تفجير الحافلة بالقدس وهو ينتمي لخلية تابعة لحركة حماس كانت تنشط في بيت لحم واعتقل عدد من أفرادها.

وزعم الشباك أن من ضمن المعتقلين من قام بتصنيع العبوه الناسفه ومن قام بتوصيل منفذ العملية ومن كان مسؤول عنهم.