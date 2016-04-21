بيت لحم: إغلاق المدخل الغربي لبلدة الخضر واعتقال شاب

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة المحتلة .

وأفاد مصدر أمني، أن قوات الاحتلال اعتقلت فجرا، الشاب أحمد ابراهيم سليمان (18 عاما)، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه .

وفي سياق آخر، داهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد خالد طقاطقة من بلدة بيت فجار جنوبا، للبحث عن شقيقه علي، وانسحبت، دون أن تعتقل أحدا من المواطنين .

كما أغلقت قوات الاحتلال « الإسرائيلي »، المدخل الغربي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم، ومنعت الدخول والخروج من وإلى الريف الغربي .

وقال مصدر أمني إن قوات الاحتلال نصبت بصورة مفاجئة حاجزا عسكريا على المدخل الغربي للخضر في منطقة « الجسر » قرب محيط المدارس، وقامت بمنع المركبات من العبور من كلا الاتجاهين صوب الريف الغربي، والذي يضم قرى بتير، وحوسان، ونحالين، ووادي فوكين، وكذلك الوصول إلى مركز مدينة بيت لحم .

وأفاد شهود عيان، « بأن هذا الاجراء منع المواطنين من الوصول إلى أماكنهم الاعتيادية، وسبب حالة من الاختناق المروري » .