الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة

لقت الشرطة اليوم القبض على ثلاثة اشخاص وضبطت بحوزتهما على مواد يشتبه ان تكون مخدرة في رام الله ونابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة تلقت معلومات مفادها وجود شخص يحوز على مواد يشتبه انها مخدره ومتواجد وسط مدينة رام الله، على الفور تمت متابعته وايقافه وبتفتيشه اصولا تم ضبط كيس بداخله ماده خضراء اللون يشتبه انها مادة القنب الهندي المهجن، و ورقه بداخلها تبغ مخلوط بماده خضراء اللون يشتبه ان تكون مادة القنب الهندي المهجن.

وفي سياق متصل واثناء التحفظ على شخص داخل مديرية الشرطة على ذمة قضية تعاطي المواد المخدره وحيازته وردت معلومات تفيد بحيازته مواد يشتبه انها مخدره داخل منزله، على الفور تم استصدار مذكرة تفتيش والتوجه الى منزله وبتفتيشه تم ضبط كيس بداخله ماده خضراء اللون يشتبه انها مادة القنب الهندي المهجن.

وفي محافظة نابلس ألقت الشرطة اليوم القبض على شخص بتهمة حيازة مواد يشتبه أنها مخدرة في احد البلدات المناطق الغربية لمدينة نابلس .

واضاف البيان، أنه وبناء على معلومات وردت للشرطة حول حيازة شخص لمواد يشتبه أنها مخدرة داخل منزله في إحدى البلدات المنطقة الغربية للمدينة، وبعد استصدار مذكرة التفتيش من قبل النيابة العامة للمنزل على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة إلى المكان وتم إلقاء القبض على الشخص المشتبه به، وبعد تفتيشه ضبط بحوزته على 6 أكياس من مادة القنب المهجن، وتم إحضاره إلى مديرية الشرطة وبسماع أقواله اعترفا أن المضبوطات تخصه .

وأكد البيان بأنه سيتم إحالة المشتبه بهما مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .