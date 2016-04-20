الاحتلال يُنكل بثلاثة أسرى من بيت لحم

قالت محامية نادي الأسير الفلسطيني جاكلين فرارجة، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة أسرى من محافظة بيت لحم، تعرضوا للضرب والتنكيل على يد قوات الاحتلال أثناء عملية اعتقالهم.

وأفاد الأسير مراد طقاطقة (21 عاماً) ، لدى زيارة أجرتها المحامية فرارجة، في معتقل « عتصيون »، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اعتقلته الساعة الثالثة فجراً، ثم جرى تكبيله وسحبه من خلال الأكبال إلى سيارة عسكرية، والاعتداء عليه بواسطة الأيدي والأقدام إلى أن تم نقله إلى المعتقل، كذلك تعرض الأسير وليد طقاطقة (34 عاماً) للضرب المبرح على كافة أنحاء جسده.

كما تعرض الأسير محمود أحمد القرنة (23 عاماً)، حسب بيان لنادي الأسير، للضرب المبرح والتنكيل وذلك من خلال تكبيل يديه إلى الخلف وسحبه منها مسافة طويلة، حيث تعمد جنود الاحتلال إنزاله من السيارة العسكرية عدة مرات وضربه ثم إعادته مجدداً، واستمروا في تكبيله منذ الساعة الثالثة فجراً حتى الساعة الثانية ظهراً، دون أن يقدموا له الطعام أو الشراب، وذكرت المحامية أن آثار الضرب واضحة عليه وتحديداً يديه المتورمتان، وكذلك الجهة اليمنى من وجهه.

يذكر أن عدد الأسرى في معتقل « عتصيون » 18 أسيراً.