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يعلون: رغم التنسيق الأمني ليس لدينا تفاصيل عملية تفجير القدس

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 17:36 - 19 ابريل 2016
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قال وزير الحرب الاسرائيلي موشيه بوغي يعلون خلال جولة له في الضفة الغربية  متطرقا لتفجير الحافلة امس في القدس: « لا زلنا لا نملك تفاصيل كاملة حول عملية التفجير، ولكننا نقوم يوميا بعمليات عسكرية من قبل قوات الجيش والشاباك  من اجل احباط وقوع عمليات  منظمة وعمليات فردية ».

 

و نقلت القناة العاشرة العبرية عن يعلون قوله: « مع كل الصعوبة فقد طورنا قدرتنا  لمواجهة العمليات الفردية  قبل وقوعها  فلا يتم منع تلك العمليات بالصدفة ».

 

 

واضاف يعلون قائلا: « فالتعاون الامني مع السلطة الفلسطينية اثبت نفسه على ارض الواقع »

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