يعلون: رغم التنسيق الأمني ليس لدينا تفاصيل عملية تفجير القدس

قال وزير الحرب الاسرائيلي موشيه بوغي يعلون خلال جولة له في الضفة الغربية متطرقا لتفجير الحافلة امس في القدس: « لا زلنا لا نملك تفاصيل كاملة حول عملية التفجير، ولكننا نقوم يوميا بعمليات عسكرية من قبل قوات الجيش والشاباك من اجل احباط وقوع عمليات منظمة وعمليات فردية ».

و نقلت القناة العاشرة العبرية عن يعلون قوله: « مع كل الصعوبة فقد طورنا قدرتنا لمواجهة العمليات الفردية قبل وقوعها فلا يتم منع تلك العمليات بالصدفة ».

واضاف يعلون قائلا: « فالتعاون الامني مع السلطة الفلسطينية اثبت نفسه على ارض الواقع »